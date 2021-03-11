Вирусолог заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу

Треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу. Об этом рассказал вирусолог Александр Лукашев. Эксперт связывает этот феномен с перенесенными ранее другими респираторными заболеваниями. Такие люди могут вовсе не заболеть или почти не заметить вирус, уверен эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения РАН, профессор-вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал это заявление и рассказал о клеточном иммунитете. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.