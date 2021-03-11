В ВОЗ заявили, что COVID-19 останется проблемой мирового масштаба

11 марта пандемии коронавируса исполнился ровно год – ВОЗ объявила ее в этот день в 2020 году. А недавно в организации заявили, что и в 2021 году COVID-19 останется проблемой мирового масштаба – распространение вируса не прекратится.

Правда, еще один год пандемии будет более предсказуемым и управляемым, уточнили в ВОЗ.

Так, Сергей Собянин заявил, что оставшиеся ограничения в Москве могут снять уже весной. Но, по его словам, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, возможно, придется сохранять дольше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.