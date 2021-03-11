Омбудсмен Москвы предложила добавить женщинам выходной

Почему бы женщинам не работать 4 дня в неделю? Такую идею поддержала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Она отметила, что это большая нагрузка – совмещать работу и заботы в семье, так что было бы правильно облегчить женщинам трудовые будни.

В России уже пару лет обсуждается идея сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней. В начале февраля Исследовательский центр портала по поиску сотрудников выяснил, что почти каждый второй россиянин одобряет эту инициативу.

Ее сторонники полагают, что освободившийся день можно использовать для домашних дел, дополнительной работы или подработки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.