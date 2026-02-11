Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 февраля

Снег будет идти в Москве до пятницы, 13 февраля, после чего может смениться дождем. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 12 февраля, сугробы прибавят 4 сантиметра. При этом в субботу, 14 февраля, столбики термометров поднимутся выше нуля.

Из-за снежной зимы уровень воды весной может подняться до опасных отметок. Это предварительные оценки Росгидрометцентра. В феврале и марте ожидаются резкие перепады температуры, которые могут привести к подтоплениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.