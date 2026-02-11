Форма поиска по сайту

11 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 февраля

"Миллион вопросов": врач-флеболог рассказал, как работа в офисе влияет на сосуды

В России начнут строить больше деревянных домов

Снежный покров может увеличиться на 4 сантиметра в Москве за ночь 12 февраля

"Вопрос спорный": стоит ли оставлять отзывы на бывших в интернете

Метель накрыла Москву

Уровень воды весной может подняться до опасных отметок из-за снежной зимы в России

Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством"

"Деньги 24": треть покупателей новостроек в Москве рассчитывают на снижение цен

Магазины "Сделано в Москве" впервые присоединились к акции "Москва помогает"

Снег будет идти в Москве до пятницы, 13 февраля, после чего может смениться дождем. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 12 февраля, сугробы прибавят 4 сантиметра. При этом в субботу, 14 февраля, столбики термометров поднимутся выше нуля.

Из-за снежной зимы уровень воды весной может подняться до опасных отметок. Это предварительные оценки Росгидрометцентра. В феврале и марте ожидаются резкие перепады температуры, которые могут привести к подтоплениям.

Екатерина Фоменко

