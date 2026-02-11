Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 07:15

Общество

Москвичам рассказали, какие преимущества дает полная учетная запись на mos.ru

Москвичам рассказали, какие преимущества дает полная учетная запись на mos.ru

Первые в 2026 году дожди ожидаются в Москве 12–13 февраля

"Новости дня": владельцам льготных ипотек могут повысить ставку за сдачу в аренду

"Московский патруль": москвичам напомнили о штрафах за сжигание чучела Масленицы

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как законно избавиться от долгов

СК начал проверку в частном детском саду в Коммунарке, где ребенка силой укладывали спать

"Вопрос спорный": стоит ли нанимать сотрудников, которые часто меняют работу

Сотрудница частного детсада в Коммунарке уволена, где ребенка силой принуждали спать

"Деньги 24": москвичи стали чаще заказывать готовую еду

Частный детсад в Москве уволил воспитательницу, силой укладывавшую ребенка спать

Портал mos.ru помогает жителям Москвы решать самые разные вопросы. Сегодня на нем доступно более 460 услуг и сервисов. Объем возможностей для пользователя зависит от уровня его учетной записи. Чем выше этот уровень, тем больше функций можно использовать.

Например, москвичи автоматически получают доступ к своим электронным медицинским картам. Для этого больше не требуется подавать отдельную заявку и ждать результатов ее проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика