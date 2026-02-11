Москвичам рассказали, какие преимущества дает полная учетная запись на mos.ru

Портал mos.ru помогает жителям Москвы решать самые разные вопросы. Сегодня на нем доступно более 460 услуг и сервисов. Объем возможностей для пользователя зависит от уровня его учетной записи. Чем выше этот уровень, тем больше функций можно использовать.

Например, москвичи автоматически получают доступ к своим электронным медицинским картам. Для этого больше не требуется подавать отдельную заявку и ждать результатов ее проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.