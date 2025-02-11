В Москве ожидается мороз и повышенное давление 11 февраля

В Москве 11 февраля температура составит от минус 2 до минус 5 градусов, в области – от минус 1 до минус 6. Высокая влажность усилит ощущение холода, а к вечеру похолодает еще больше. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление останется выше нормы – 767 миллиметров ртутного столба. Несмотря на стабильное магнитное поле, у метеозависимых москвичей возможны головные боли и головокружение.

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