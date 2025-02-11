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11 февраля, 07:45

Общество

Россияне начали готовить фигуру к лету с помощью карнивор-диеты

Россияне начали готовить фигуру к лету с помощью карнивор-диеты

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В последнее время в России особую популярность стала набирать карнивор-диета. Она основана исключительно на продуктах животного происхождения. При этом в рацион можно добавить и низколактозные молочные продукты.

Благодаря такому подходу некоторым удается снизить вес, однако врачи предупреждают, что перед переходом на такой режим питания важно оценить возможные риски для своего организма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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