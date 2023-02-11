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11 февраля, 23:30

Общество

В консульстве назвали неокончательным решение о допуске беременных россиянок в Аргентину

В консульстве назвали неокончательным решение о допуске беременных россиянок в Аргентину

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Решение суда о допуске беременных россиянок в Аргентину не является окончательным. Об этом сообщили в российском консульстве в южноамериканском государстве.

Там объяснили, что шестерых женщин впустили временно, поскольку их адвокаты направили апелляции на запрет на въезд.

Миграционная служба страны подозревает россиянок во лжи. В ведомстве считают, что они приехали не на отдых в качестве туристов, а для того, чтобы родить в стране и получить гражданство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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