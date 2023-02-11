11 февраля, 23:30Общество
В консульстве назвали неокончательным решение о допуске беременных россиянок в Аргентину
Решение суда о допуске беременных россиянок в Аргентину не является окончательным. Об этом сообщили в российском консульстве в южноамериканском государстве.
Там объяснили, что шестерых женщин впустили временно, поскольку их адвокаты направили апелляции на запрет на въезд.
Миграционная служба страны подозревает россиянок во лжи. В ведомстве считают, что они приехали не на отдых в качестве туристов, а для того, чтобы родить в стране и получить гражданство.
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