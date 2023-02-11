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11 февраля, 23:15

Общество

Москвичей предупредили о резком скачке давления

Москвичей предупредили о резком скачке давления

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Североатлантический циклон принес в Москву снегопад

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "барической пиле" в ближайшие сутки. В воскресенье атмосферное давление сначала упадет, а затем быстро вырастет сразу на 17 единиц.

Сейчас в столице идет снег. Усиливается ветер, к утру его порывы могут достигать 20 метров секунду. Видимость упадет до одного километра. Метель стихнет только к вечеру воскресенья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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