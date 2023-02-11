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11 февраля, 21:15

Общество

До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве за ночь – синоптик

До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве за ночь – синоптик

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В ночь с 11 на 12 февраля в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Ситуацию осложняет сильный ветер. Кроме того, в городе ожидается "барическая пила": атмосферное давление сначала упадет, а затем стремительно вырастет сразу на 17 единиц.

О том, какой будет столичная погода к началу следующей недели, в эфире телеканала Москва 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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