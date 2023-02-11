Москвичам рассказали о главных новостях 11 февраля

В ночь с 11 на 12 февраля в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Ситуацию осложняет сильный ветер. Кроме того, в городе ожидается "барическая пила": атмосферное давление сначала упадет, а затем стремительно вырастет сразу на 17 единиц.

В Турции задержали восемь человек из-за строительных дефектов в зданиях, которые обрушились в результате землетрясений. Их подозревают в том, что они внесли незаконные изменения в конструкции домов, в том числе снесли несущие стены и колонны. Накануне в Стамбуле также задержали подрядчика недавно построенного ЖК в городе Антакья в провинции Хатай. Жилой комплекс тоже полностью обрушился, хотя должен был быть построен с учетом всех необходимых норм.

Штат столичной службы экстренного вызова "112" расширили до 125 специалистов в смену. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, это позволило сократить время ожидания ответа оператора до шести секунд, а прием и обработку информации – до 1,5 минуты. Кроме того, москвичи стали обращаться в службу "112" в 75 раз чаще.

На грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка в системе терморегулирования. Она и привела к разгерметизации космического аппарата, сообщили в "Роскосмосе". Там также отметили, что этот инцидент похож на тот, что произошел в декабре 2022 года, когда на корабле "Союз МС-22" был поврежден радиатор.

Основной этап комплексного благоустройства стадиона "Авангард" в Москве завершен. Об этом сообщил Сергей Собянин. Возрождение исторического стадиона на шоссе Энтузиастов было одним из главных проектов программы благоустройства прошлого года. Там оборудовали искусственный газон и систему подогрева поля, которые позволяют тренироваться и играть в футбол круглый год.

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