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11:45

Общество

"Актуальный репортаж": в Подмосковье хотят отлавливать бродячих собак с помощью нейросети

"Актуальный репортаж": в Подмосковье хотят отлавливать бродячих собак с помощью нейросети

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В Московской области собираются решить проблему с бродячими собаками с помощью нейросети. Об этом заявили в подмосковном правительстве. Информацию искусственный интеллект будет получать с более чем 40 тысяч камер видеонаблюдения, а затем анализировать изображения и фиксировать животных, попадающих под определенные критерии. Дальше их отловят, отправят в приюты и чипируют.

Как нейросеть отличит домашнее животное от бездомного? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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