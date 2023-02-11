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Общество

Аргентинский суд разрешил въезд в страну шести беременным россиянкам

Аргентинский суд разрешил въезд в страну шести беременным россиянкам

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Аргентинский суд решил судьбу шести беременных россиянок, которые провели в аэропорту Буэнос-Айреса три дня, и разрешил им въезд в страну. Ранее миграционная служба не пустила их в Аргентину – там сочли, что женщины прибыли без обратного билета ради гражданства.

Все путешественницы на поздних сроках беременности. Потребовалась помощь российских дипломатов, чтобы пронести из багажа лекарства для одной из беременных, а также корм для ее собаки, которую девушка тоже взяла с собой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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