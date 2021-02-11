В столице создали Оперштаб по координации работы городских служб в период снегопада

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков возглавил Оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

По словам Бирюкова, коммунальщики переведены в режим повышенной готовности. На МКАД и других крупных трассах организовано дежурство тягачей. Подготовлены мобильные котельные и электрогенераторы на случай аварийных ситуаций. Ремонтные бригады перешли на круглосуточный режим работы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.