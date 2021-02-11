Рассуждавший о любви сибирский дворник оказался бездомным – СМИ

Необычное интервью накануне Дня влюбленных взяли журналисты из Томска. Вопрос о празднике они задали дворнику, а в ответ получили глубокие рассуждения о любви, жизни и деньгах. Да еще и представился дворник по-французски.

Это видео стало настоящим мемом в соцсетях. По информации одного из Telegram-каналов, мужчина бездомный. Он живет при храме и проходит реабилитацию от алкогольной зависимости. У него нет документов и родственников, во всяком случае, в России. По его рассказам, кто-то из родни живет в Сан-Франциско. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.