Ретейлеры сообщили, что спрос на медицинские маски в России в феврале упал на треть

Маски теряют актуальность у россиян. С 1 по 7 февраля на 30% куплено меньше, чем на последней неделе января. Об этом свидетельствует статистика Wildberries.

По данным "Яндекс. Маркета", в феврале спрос на медицинские маски снизился примерно на 34% относительно пиковых значений декабря.

Также изменился и средний чек на покупку. Если в конце 2020 года россияне в среднем тратили на покупку медицинских масок около 560 рублей, то в феврале этот показатель снизился примерно на 5%.

В "Аптечной сети 36,6" также отмечают, что в конце января продали на 14% меньше масок, чем в конце декабря. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.