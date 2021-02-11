Синоптики рассказали, сколько снега выпадет в Москве к воскресенью

Синоптики прогнозируют, что к воскресенью, 14 февраля, в Москве будет перевыполнена месячная норма осадков. Днем в пятницу и в ночь на субботу ожидается наиболее интенсивный снегопад. Рекордное количество осадков выпадет на город за сутки 12 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.