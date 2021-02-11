В Чечне вслед за Удмуртией отменили обязательный режим ношения масок

Жители Удмуртии и Чечни избавляются от масок – им носить их больше необязательно. Заболеваемость там идет на спад, но при этом в России есть регионы с еще меньшим приростом, но там правило никто не отменяет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых российских регионах. Представитель Кремля отметил, что власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.