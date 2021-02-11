Москвичей предупредили о метели

Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в столице в ночь на пятницу. В МЧС посоветовали москвичам в непогоду обходить рекламные щиты, не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать на дорогах скоростной режим, не совершать резких маневров и держать достаточную дистанцию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.