Москвичи прислали варианты, как можно назвать суперснегопад

Сильным погодным явлениям, например, ураганам и циклонам дают имена – Катрина, Камилла, Эндрю, Мария и Сэнди. Это имена ураганов, которые заработали дурную славу.

Сначала бури называли исключительно женскими именами. Потом появились и мужские. Сейчас имена чередуются. Они даются в алфавитном порядке и каждый новый шторм или ураган получает следующее имя в списке.

Москвичи прислали свои варианты, как можно назвать суперснегопад, который приближается к городу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.