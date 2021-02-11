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Москва 24

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Общество

11 февраля, 15:15

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт на время снегопада

общество транспорт погода видео Наиль Губаев Алина Гилева Каролина Гречишникова

До 30 сантиметров снега может прибавиться на улицах Москвы после суперснегопада, который начнется в ночь на пятницу. В Госавтоинспекции уже попросили водителей пересесть на общественный транспорт.

А если без личной машины в ближайшие дни не обойтись, то перед выездом надо проверить тормоза, фары и залить побольше омывайки. Пешеходам же в такую пургу полезно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Как говорят синоптики, заметать столицу начнет уже в ночь на 12 февраля, и метель продлится больше суток – усилится ветер, будет плохая видимость, а на дорогах – снежные заносы.

Что происходит на улицах в данный момент, и как город готовится к суперснегопаду? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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