Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт на время снегопада

11 февраля, 15:15
До 30 сантиметров снега может прибавиться на улицах Москвы после суперснегопада, который начнется в ночь на пятницу. В Госавтоинспекции уже попросили водителей пересесть на общественный транспорт.
А если без личной машины в ближайшие дни не обойтись, то перед выездом надо проверить тормоза, фары и залить побольше омывайки. Пешеходам же в такую пургу полезно иметь на одежде светоотражающие элементы.
Как говорят синоптики, заметать столицу начнет уже в ночь на 12 февраля, и метель продлится больше суток – усилится ветер, будет плохая видимость, а на дорогах – снежные заносы.
Что происходит на улицах в данный момент, и как город готовится к суперснегопаду? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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