Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт на время снегопада

До 30 сантиметров снега может прибавиться на улицах Москвы после суперснегопада, который начнется в ночь на пятницу. В Госавтоинспекции уже попросили водителей пересесть на общественный транспорт.

А если без личной машины в ближайшие дни не обойтись, то перед выездом надо проверить тормоза, фары и залить побольше омывайки. Пешеходам же в такую пургу полезно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Как говорят синоптики, заметать столицу начнет уже в ночь на 12 февраля, и метель продлится больше суток – усилится ветер, будет плохая видимость, а на дорогах – снежные заносы.

Что происходит на улицах в данный момент, и как город готовится к суперснегопаду? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.