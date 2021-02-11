Москва 24 предложила телезрителям назвать приближающийся суперснегопад

Снегопад, который со вчерашнего дня засыпает Москву – это только разминка перед суперснегопадом, который, по прогнозам, обрушится на столицу.

Обычно ураганам дают имена: Катрина, Камилла, Эндрю, Мария, Сэнди – вот те, которые заработали дурную славу. Сначала бури называли исключительно женскими именами, потом появились и мужские, а сейчас имена чередуются. Они даются в алфавитном порядке, и каждый новый шторм или ураган получает следующее имя в списке.

Почему бы не придумать имя и надвигающемуся суперснегопаду? ​​Телезрителей попросили присылать варианты в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Лучшие названия прозвучат в эфире. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.