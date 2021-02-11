Москву накроет снежный шторм

В Москве выпал небольшой снег, но это только предвестник погодного апокалипсиса, который обещают москвичам. Ночью город накроет шторм, и синоптики говорят, что мести будет больше суток.

Видимость ожидается почти нулевая, водителей уже предупредили о заносах на дорогах. Также сообщается, что ветер усилится до 20 метров в секунду. МЧС уже разослало сообщения с просьбой не укрываться под деревьями.

Что в данный момент происходит на улицах, и как город готовится к суперснегопаду? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.