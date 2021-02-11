Суперснегопад принесет в Москву огромные сугробы

Снежный армагеддон, транспортный коллапс и гигантские сугробы – вот что обещают синоптики в ближайшие дни. По прогнозам, снег будет идти до самого воскресенья.

Как город готовится к очередному снегопаду? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.