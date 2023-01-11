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Общество

Новости часа: в Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в РФ "Кракена"

Новости часа: в Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в РФ "Кракена"

Новости часа: коммерческий автобус съехал в кювет на МКАД

Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении

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В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

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В России начали фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в Россию субварианта омикрон-штамма коронавируса под названием "Кракен". Он передается воздушно-капельным путем.

Пожар в жилом доме в центре Самары локализовали на площади 800 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.

Сбой произошел в системе оповещения пилотов гражданской авиации США. Из-за этого могут быть затронуты все рейсы, заявили СМИ.

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