Новости часа: в Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в РФ "Кракена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в Россию субварианта омикрон-штамма коронавируса под названием "Кракен". Он передается воздушно-капельным путем.

Пожар в жилом доме в центре Самары локализовали на площади 800 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.

Сбой произошел в системе оповещения пилотов гражданской авиации США. Из-за этого могут быть затронуты все рейсы, заявили СМИ.