Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

"Цифра дня": 1 934

"Атмосфера": 11 градусов мороза ожидается в столице вечером 11 января

Новости часа: в МЧС назвали причину пожара в ТиНАО

В России начали фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19

"Доктор 24": активные тренировки после праздников

"Время новых": глазированные сырки

В Госдуме заявили о планах запретить коллекторские агентства

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

Новости часа: МЧС сообщило о ликвидации пожара во Внуковском

Врачи стали чаще фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19. Такие случаи негласно начали называть "флуроной" – производное от слов "корона" и flu, которое с английского переводится как "грипп".

В Роспотребнадзоре сообщили, что такое сочетание опасно для людей с ослабленным иммунитетом. При этом врачи-терапевты прокомментировали, что процент подобного заражения минимальный и составляет 3%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика