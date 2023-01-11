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12:30

Общество

В России начали фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19

В России начали фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19

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Врачи начали фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19 в РФ

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Врачи стали чаще фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19. Такие случаи негласно начали называть "флуроной" – производное от слов "корона" и flu, которое с английского переводится как "грипп".

В Роспотребнадзоре считают, что такое сочетание опасно для людей с ослабленным иммунитетом. При этом врачи-терапевты прокомментировали, что процент подобного заражения минимальный – 3%.

Кроме того, очередным вариантом эволюции коронавируса стал штамм "Кракен". Чем опасен новый вариант? И какие данные по заболеваемости в России?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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