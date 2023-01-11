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Общество

В Госдуме заявили о планах запретить коллекторские агентства

В Госдуме заявили о планах запретить коллекторские агентства

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В Госдуме заявили о планах запретить коллекторские агентства, чтобы исключить злоупотребления со стороны профессионалов по взысканию долгов. Именно над таким законопроектом в данный момент работают депутаты. Защитить предлагают прежде всего пенсионеров.

Только в 2022 году 38% россиян отметили, что испытывают трудности с погашением долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. А количество банкротств за год выросло на 41%.

Однако финансовые аналитики уверены, что поощрять безответственность заемщиков не следует. По их словам, к рассмотрению закона следует относится аккуратнее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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