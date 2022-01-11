Москвичам рассказали, чем могут быть опасны марафоны и тренинги роста

Массовые марафоны, в том числе по исполнению желаний, могут быть опасны для здоровья. Психиатры говорят, что это может повлиять на людей с особенностями. Например, с излишней доверчивостью и эмоциональностью.

Главный психиатр Свердловской области сравнил марафоны и их эффект с сеансами массового гипноза, популярными в девяностые. Особенно травмирует людей необязательность результата. Иногда такие информационные продукты наносят вред физическому здоровью.

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