Москвичам рассказали, чем могут быть опасны марафоны и тренинги роста

Массовые марафоны, в том числе по исполнению желаний, могут быть опасны для здоровья. Психиатры говорят, что это может повлиять на людей с особенностями. Например, с излишней доверчивостью и эмоциональностью.
Главный психиатр Свердловской области сравнил марафоны и их эффект с сеансами массового гипноза, популярными в девяностые. Особенно травмирует людей необязательность результата. Иногда такие информационные продукты наносят вред физическому здоровью.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.