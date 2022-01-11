В Москве выявили 4 635 новых случаев COVID-19

В Москве выявлено 4 635 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки еще 2 692 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили 855 человек. Выписали при этом 846 человек.

За последние сутки в России подтвердили 17 525 новых случаев коронавируса. В 2 280 (13%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 684 204 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Калмыкии, Тыве и Крыму.

В мире число случаев коронавируса превысило 311 миллионов. Это данные с начала пандемии. Сейчас болеют почти 45 миллионов человек. 93,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.