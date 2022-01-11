Москвичи рассказали, сколько потратили в новогодние каникулы

Аналитики сравнили выручку столичных ресторанов и торгово-развлекательных центров в период новогодних праздников и заявили, что в Москве по сравнению с прошлым годом траты увеличились.

Например, на продукты за первые 9 дней января москвичи потратили на 8% больше, чем годом ранее. На автосервисы и автомойки траты увеличились на 10%. Покупать фастфуд москвичи стали на 25% больше. А на электронику траты выросли на 150%.

О том, сколько денег и на что потратили москвичи в новогодние каникулы, – в эфире телеканала Москва 24.