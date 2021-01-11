20 января пройдет онлайн-конференция, посвященная проблеме домашнего насилия

11 января 2021, 11:00
20 января состоится онлайн-конференция, посвященная проблеме домашнего насилия. Эта тема стала особо актуальна в условиях пандемии. Организатором мероприятия выступает холдинг Москва Медиа. К диалогу приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ.
Задача конференции еще раз заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия. Люди должны осознать, что насилие, которое происходит у них за закрытой дверью дома – не есть норма. Люди должны научиться не быть равнодушными к насилию в чужих семьях. Жертвы домашнего насилия не должны бояться обращаться в полицию, в социальные службы, фонды помощи. Домашние агрессоры должны знать, что наказание неотвратимо.
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