Международный фестиваль "Интеграция" прошел в Москве

Ежегодный Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" о людях с ограниченными возможностями прошел в Москве. На конкурс поступило около 200 работ из регионов России и стран ближнего зарубежья. Лучшие проекты были отобраны жюри фестиваля.

Главные задачи фестиваля – формирование доступной среды для маломобильных категорий граждан и создание условий для комфортного использования современных технологий.

