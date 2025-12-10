Форма поиска по сайту

Международный фестиваль "Интеграция" прошел в Москве

Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль

Первый снег продержался в столице всего несколько часов

Главная новогодняя ель страны завершила путешествие из Подмосковья в Кремль

Дождь придет в Москву вместо снега 11 декабря

Главную новогоднюю ель России привезли в Москву

В Москве подвели итоги престижной деловой премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Эмби-лампа "Яндекса" позволит увидеть северное сияние, не выходя из дома

"Миллион вопросов": юрист рассказал о начислении и увеличении пенсии

Электроника и бытовая техника возглавили список желанных новогодних подарков

Ежегодный Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" о людях с ограниченными возможностями прошел в Москве. На конкурс поступило около 200 работ из регионов России и стран ближнего зарубежья. Лучшие проекты были отобраны жюри фестиваля.

Главные задачи фестиваля – формирование доступной среды для маломобильных категорий граждан и создание условий для комфортного использования современных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

