Первый снег продержался в столице всего несколько часов. В четверг, 11 декабря, ожидаются кратковременные осадки и потепление. По данным синоптиков, температура повысится до 5 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что после оттепели в столице резко похолодает до минус 2–7 градусов и показатели термометров впервые в сезоне войдут в свое климатическое русло. Среднесуточная температура будет устойчиво сохраняться ниже нуля.

