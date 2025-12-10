Эмби-лампа "Яндекса" позволит увидеть северное сияние, не выходя из дома

Эмби-лампа позволит увидеть северное сияние, не выходя из дома. В разработанном "Яндексом" устройстве есть множество световых режимов. Управлять ей можно голосовыми командами через Алису.

Кроме того, есть возможность настроить самые разные сценарии. Например, утром лампа будет постепенно разгораться в заданное время, помогая проснуться.

Еще в ней есть режимы заката, лава-лампы, ночника для детей и другие – под любой случай и настроение. Она умеет светиться одним цветом, переливаться разными и даже работать в режиме светомузыки.

