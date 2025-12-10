Электроника и бытовая техника возглавили список желанных новогодних подарков

До Нового года осталось менее трех недель, и вопрос выбора подарков становится все актуальнее. Согласно опросам, лидером среди желанных презентов у россиян остаются электроника и бытовая техника – о них мечтают более 60% респондентов.

В тренде у женщин – современные стайлеры и фены для быстрой и эффективной укладки.

Альтернативой подарку в коробке может стать сертификат. Многие заведения в честь Нового года дарят клиентам скидки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.