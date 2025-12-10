Первый декабрьский снег в Москве пролежит несколько часов

Первый в этом декабре снег выпал в Москве, однако пролежит он всего несколько часов. Столица находится на пороге новой оттепели, которая станет последней перед приходом арктического холода. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже климатической нормы.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ближайшие дни ожидается облачная и ветреная погода с дождями и повышением температуры до 3–5 градусов, что смоет выпавший снег. После этого ночью резко похолодает до минус 2–7 градусов с образованием гололедицы.

