Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 11:15

Общество

Первый декабрьский снег в Москве пролежит несколько часов

Первый декабрьский снег в Москве пролежит несколько часов

"Атмосфера": плюс 1 градус ожидается в Москве вечером 10 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 декабря

"Мослекторий": Александр Петров – об освоении Сибири

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 10 декабря

Цены на новогодние корпоративы в России выросли в 3 раза

Педиатры рассказали, как правильно закаливать детей

Ученые заявили, что недостаток сна сокращает продолжительность жизни

246 детей родились в Москве 9 декабря

Максимальную длительность переработок увеличат в России в 2 раза

Первый в этом декабре снег выпал в Москве, однако пролежит он всего несколько часов. Столица находится на пороге новой оттепели, которая станет последней перед приходом арктического холода. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже климатической нормы.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ближайшие дни ожидается облачная и ветреная погода с дождями и повышением температуры до 3–5 градусов, что смоет выпавший снег. После этого ночью резко похолодает до минус 2–7 градусов с образованием гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовДемид Густов

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика