Цены на новогодние корпоративы в России выросли в 3 раза. Из-за этого компании вынуждены экономить и сокращать расходы на мероприятия.

По словам экспертов, если раньше праздник можно было организовать на сумму от 3,5 до 5 тысяч рублей на человека, то теперь понадобится от 8 до 10 тысяч рублей. На итоговый ценник влияют уровень заведения, комфорт, содержание стола, стоимость праздничной программы и уровень приглашенных артистов.

