Ученые заявили, что недостаток сна сокращает продолжительность жизни. По их словам, если спать меньше 7 часов в день, то повышается риск ранней смерти.

Этот фактор влияет на долголетие гораздо больше, чем занятия спортом, питание и общение с людьми. Как пояснили ученые, ночной отдых обеспечивает нормальную работу сердца, сосудов, иммунной системы, сохраняет внимание, память и способность ориентироваться в пространстве.

