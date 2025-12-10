В России хотят увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов. Поправки в Трудовой кодекс РФ подготовили Минфин и Минэкономразвития.

Как отметили в ведомствах, это позволит привлечь к сверхурочной работе больше 750 тысяч человек, а сотрудники в свою очередь смогут получить дополнительный доход, так как переработки оплачиваются как минимум в двойном размере. Новые нормы в основном затронут такие отрасли, как обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.