10 декабря, 22:30Общество
Ozon заблокировал продажи аромаингаляторов на маркетплейсе
Ozon вслед за Wildberries заблокировал продажи аромаингаляторов на маркетплейсе. Как сообщила компания, уже скрыли большую часть карточек с витрины, вскоре они перестанут быть доступны к заказу.
Ингаляторы с аромамаслами начали набирать популярность у подростков. Однако родители детей обеспокоены составом жидкостей, от которых якобы наступает эффект эйфории. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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