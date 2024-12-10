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10 декабря, 22:30

Общество

Ozon заблокировал продажи аромаингаляторов на маркетплейсе

Ozon заблокировал продажи аромаингаляторов на маркетплейсе

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Ozon вслед за Wildberries заблокировал продажи аромаингаляторов на маркетплейсе. Как сообщила компания, уже скрыли большую часть карточек с витрины, вскоре они перестанут быть доступны к заказу.

Ингаляторы с аромамаслами начали набирать популярность у подростков. Однако родители детей обеспокоены составом жидкостей, от которых якобы наступает эффект эйфории. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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