Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 08:00

Общество

Россияне выразили недовольство качеством косметики от блогеров

Россияне выразили недовольство качеством косметики от блогеров

На подмосковном курорте "Сорочаны" стартовал горнолыжный сезон

Ведущие Москвы FM перечислили темы дня 10 декабря

Ель возрастом 90 лет установят на Соборной площади Кремля

"Утро": 3 градуса мороза ожидается в Москве днем 10 декабря

В ГД предложили временно блокировать средства россиян от продажи квартир

Телеканал Москва 24 призвал делиться кадрами событий, происходящих в городе

Сергей Собянин назвал московские проекты, получившие премии Рунета в этом году

"Доктор 24": дерматолог рассказала, как ретинол влияет на состояние кожи

"Это Москва. Бизнес": блогеры 60+

Российские блогеры активно производят уходовую косметику. Среди них – Оксана Самойлова, Валерия Чекалина, а также певец Егор Крид. Однако не все покупатели довольны качеством товара.

Например, многим не понравилась консистенция и упаковка спрея для волос от Крида. Другие написали, что не ощутили эффекта от продукта, а, по мнению третьих, в этом ценовом сегменте есть варианты лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим ШаманинДарья Чебукина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика