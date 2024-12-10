Россияне выразили недовольство качеством косметики от блогеров

Российские блогеры активно производят уходовую косметику. Среди них – Оксана Самойлова, Валерия Чекалина, а также певец Егор Крид. Однако не все покупатели довольны качеством товара.

Например, многим не понравилась консистенция и упаковка спрея для волос от Крида. Другие написали, что не ощутили эффекта от продукта, а, по мнению третьих, в этом ценовом сегменте есть варианты лучше.

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