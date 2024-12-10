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10 декабря, 07:30

Общество

Телеканал Москва 24 призвал делиться кадрами событий, происходящих в городе

Телеканал Москва 24 призвал делиться кадрами событий, происходящих в городе

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Кадры обязательно должны быть горизонтальными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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