Почти месячная норма осадков выпадет на следующей неделе в Москве

На следующей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков. По прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти еще на 10 сантиметров.

Тогда высота снежного покрова побьет более чем вековой рекорд. В этом году декабрь принес не только сугробы, но и аномальные морозы. По данным синоптиков, первая декада месяца в Москве оказалась на 5 с лишним градусов ниже климатической нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.