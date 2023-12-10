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10 декабря, 18:15

Общество

Почти месячная норма осадков выпадет на следующей неделе в Москве

Почти месячная норма осадков выпадет на следующей неделе в Москве

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На следующей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков. По прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти еще на 10 сантиметров.

Тогда высота снежного покрова побьет более чем вековой рекорд. В этом году декабрь принес не только сугробы, но и аномальные морозы. По данным синоптиков, первая декада месяца в Москве оказалась на 5 с лишним градусов ниже климатической нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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