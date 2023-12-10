Столичные Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать более 300 тыс рублей этой зимой

Столичные Деды Морозы и Снегурочки могут заработать более 300 тысяч рублей в новогодние выходные. Об этом сообщили аналитики Avito.

По результатам исследования популярного сервиса для размещения объявлений, аниматоры будут особенно востребованы с 20 декабря по 8 января. За день они могут выполнить до семи заказов, а за каждый из них получить около трех тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.