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10 декабря, 08:30

Общество

Столичные Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать более 300 тыс рублей этой зимой

Столичные Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать более 300 тыс рублей этой зимой

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Столичные Деды Морозы и Снегурочки могут заработать более 300 тысяч рублей в новогодние выходные. Об этом сообщили аналитики Avito.

По результатам исследования популярного сервиса для размещения объявлений, аниматоры будут особенно востребованы с 20 декабря по 8 января. За день они могут выполнить до семи заказов, а за каждый из них получить около трех тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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