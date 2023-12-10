Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 09:15

Общество

Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах в столице

Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах в столице

"Спецпроект": Ева Габулова

"Мой район. Навигатор": столичным пенсионерам увеличат минимальный размер пенсии

Маленькая панда из Московского зоопарка начала самостоятельно вставать на четыре лапы

"Специальный репортаж": понять и просить

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют призы

Столичные школьники взяли по золотой медали на Международной олимпиаде

"Время новых. Шоу": экзотические цитрусовые

Жителям столицы рассказали о стоимости новогодних деревьев

Путин обратился к участникам Всероссийского слета юнармейцев

В столице по-прежнему аномальные морозы. В настоящее время на термометрах -13 градусов, но по ощущениям -22 градусов, сообщают синоптики. В МЧС советуют москвичам одеваться теплее, меньше времени проводить на улице.

Следующая неделя начнется с влияния атлантического циклона. Он принесет в Москву снегопады, температура воздуха зафиксируется у отметки -7 градусов днем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика