Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах в столице

В столице по-прежнему аномальные морозы. В настоящее время на термометрах -13 градусов, но по ощущениям -22 градусов, сообщают синоптики. В МЧС советуют москвичам одеваться теплее, меньше времени проводить на улице.

Следующая неделя начнется с влияния атлантического циклона. Он принесет в Москву снегопады, температура воздуха зафиксируется у отметки -7 градусов днем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

