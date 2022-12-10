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Общество

Москвичей предупредили о сильном тумане в субботу

Москвичей предупредили о сильном тумане в субботу

Туман с ухудшением видимости ожидается в столице 10 декабря

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В субботу, 10 декабря, в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 500–700 метров. Также синоптики обещают мокрый снег и гололедицу. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже в субботу, 10 декабря, в столице усилятся снегопады.

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