Москвичей предупредили о сильном тумане в субботу

В субботу, 10 декабря, в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 500–700 метров. Также синоптики обещают мокрый снег и гололедицу. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже в субботу, 10 декабря, в столице усилятся снегопады.