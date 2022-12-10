Москвичей предупредили о сильном снегопаде в субботу вечером

В субботу вечером, по прогнозам синоптиков, столицу накроет мощный снегопад. МЧС призывает водителей быть внимательнее. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Дежурят аварийные бригады.

Коммунальщики мониторят состояние дорожной сети. В случае необходимости они проведут противогололедную обработку.

Ожидается, что выпадет до 13-ти миллиметров осадков благодаря чему снежный покров вырастит до 10 сантиметров. Подробнее 0 в эфире телеканала Москва 24.