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Общество

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в субботу вечером

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в субботу вечером

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В субботу вечером, по прогнозам синоптиков, столицу накроет мощный снегопад. МЧС призывает водителей быть внимательнее. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Дежурят аварийные бригады.

Коммунальщики мониторят состояние дорожной сети. В случае необходимости они проведут противогололедную обработку.

Ожидается, что выпадет до 13-ти миллиметров осадков благодаря чему снежный покров вырастит до 10 сантиметров. Подробнее 0 в эфире телеканала Москва 24.

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