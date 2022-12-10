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Общество

В торговых центрах столицы набирает обороты праздничный ажиотаж

В торговых центрах столицы набирает обороты праздничный ажиотаж

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В торговых центрах столицы набирает обороты праздничный ажиотаж. Люди стремятся заранее закупить презенты, а также украшения для дома. Для этого уже сейчас приходится постоять в заторах у ТЦ и поискать парковочные места.

Те, кого праздничная суета отпугивает, делают покупки прямо из дома. Где лучше выбирать подарки? Что с ассортиментом? И в какую сумму обойдется праздничный домашний антураж? об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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