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Желтый уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера субботы

Желтый уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера субботы

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Желтый уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера субботы из-за гололедицы и мокрого снега. Также местами возможен туман.

По прогнозам синоптиков, в субботу выпадет до 13-ти миллиметров осадков благодаря чему снежный покров вырастит до 10 сантиметров. В дневные часы температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

В воскресенье также высота снежного покрова подрастет до 13-ти сантиметров. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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