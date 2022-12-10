Желтый уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера субботы из-за гололедицы и мокрого снега. Также местами возможен туман.

По прогнозам синоптиков, в субботу выпадет до 13-ти миллиметров осадков благодаря чему снежный покров вырастит до 10 сантиметров. В дневные часы температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

В воскресенье также высота снежного покрова подрастет до 13-ти сантиметров. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

